В июне 2017 года компания «Гарант» выпустила новый информационный блок «Интернет-семинары», который вобрал в себя весь 11-летний опыт развития проекта «Всероссийские спутниковые онлайн-семинары».

За это время командой проекта и партнерами компании «Гарант» было проведено более 550 семинаров в 106 городах России. Их посетили более полумиллиона профессионалов – бухгалтеров, юристов, руководителей.

В системе ГАРАНТ появилась новая возможность – смотреть видеозаписи Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с анонсами предстоящих мероприятий. Благодаря новинке этого лета – информационному блоку «Интернет-семинары» вы сможете узнать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики.

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них являются представителями или постоянными консультантами высших государственных органов и принимают участие в законотворческой работе.

Работая с новым блоком «Интернет-семинары», вы:

Получите доступ к десяткам самых актуальных семинаров для всех специалистов вашей компании (юристы, бухгалтеры, кадровая служба, специалисты по госзакупкам);

Не отходя от рабочего места, узнаете мнение авторитетных лекторов по животрепещущим профессиональным вопросам, более детально изучите интересующие положения и будете в курсе нюансов произошедших или предстоящих изменений в законодательстве;

Сможете в любое удобное время анализировать полученную информацию: современный видеоформат подачи материалов позволяет несколько раз возвращаться к семинару или определенному фрагменту и фиксировать важные моменты из выступления лектора.

Для ознакомления с ИПО ГАРАНТ обращайтесь к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru