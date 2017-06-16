Джин Симмонс из Kiss хочет запатентовать «козу»

Музыкант Джин Симмонс из группы Kiss хочет запатентовать жест «коза», сообщает CBS News 16 июня. Соответствующую заявку он подал в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Жест получил название «коза» («рога дьявола» в английском языке) из-за выставленных вперед мизинца и указательного пальца. Средний и безымянный пальцы при этом прижаты к ладони.

Симмонс регулярно демонстрирует «козу» во время концертов и других появлений на публике. Как утверждает музыкант, именно он стал первым использовать данный жест в коммерческой деятельности, и произошло это 14 ноября 1974 года.

Участник Kiss отмечает, что «козу» нужно запатентовать в рамках индустрии развлечений.