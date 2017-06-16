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16.06.2017 16:18

Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»

Банк «Санкт-Петербург» стал генеральным спонсором «Аллеи парящих зонтиков»
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» вновь выступил в роли генерального спонсора красочного фестиваля «Аллея парящих зонтиков».

Он будет проходить в Соляном переулке до 9 июля. Все это время небо здесь будет расцвечено десятками разноцветных зонтиков, а сам переулок превратится в одну большую фестивальную площадку.

Петербуржцы и жители города смогут бесплатно посетить различные концерты, мастер-классы и творческие встречи, принять участие во флешмобах, квестах и благотворительных акциях.

Специальные акции для посетителей фестиваля проведет Банк «Санкт-Петербург». Приняв в них участие, можно стать претендентом на один из ярких призов. Кроме того, при оформлении онлайн заявки на карту «Яркая» World Mastercard в период проведения фестиваля сможете получить гарантированные бонусы ЯРКО при условии получения карты до 31 июля.

17 и 18 июня в программе фестиваля Рок-поп- уикенд, симбиоз популярной музыки и рок направления.
24 и 25 июня – Рок-уикенд. На фестивальной сцене выступят самые интересные и яркие рок-коллективы Санкт-Петербурга.
1 и 2 июля – Джаз-уикенд. В Соляном переулке звучит знаменитый питерский джаз.
8 и 9 июля – Ретро-уикенд, Большой финальный концерт и торжественное закрытие фестиваля.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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16.06.2017 16:18
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На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк ВТБ 24» снижают ставки по ипотеке.
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