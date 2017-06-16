Минобороны сообщило об успешном испытании противоракеты

Минобороны сообщило об успешном пуске противоракеты, передает «Интерфакс» 16 июня.

Пуск был осуществлен в рамках работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны (ПРО).

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — заявил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) полковник Андрей Приходько.

Противоракета была пущена совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил (ВКС) и представителей промышленности, отметили в Минобороны.

Противоракета — это зенитная управляемая ракета, предназначенная для перехвата головных частей и боеголовок баллистических ракет[1][2], обычно на заключительной части траектории полёта. Противоракеты по дальности делятся на два типа: дальнего перехвата (за пределами атмосферы) и ближнего перехвата (в атмосфере).