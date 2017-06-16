Станция метро «Черная речка» открыта после проверки

После почти часового перерыва днём 16 июня станция синей линии петербургского метрополитена вновь доступна для пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе подземки, «Чёрную речку» открыли в 15:48. За час до этого двери вестибюля закрыли по техническим причинам. Поезда перестали останавливаться на платформе. По словам очевидцев в соцсетях, причиной сбоя в работе стал брошенный пакет.

Напомним, сегодня же, около полудня, на платформе «Автово» проверяли оставленный кем-то пакет. Внутри нашли печатные машинки.