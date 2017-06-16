На Камчатке проснулись сразу два вулкана

Камчатские вулканы Шивелуч и Безымянный выбросили в небо столбы пепла. Сопки находятся примерно в 85 километрах друг от друга. Безымянному присвоен «красный» код авиационной опасности.

Как сообщает МЧС Камчатского края, утром 16 июня (по Камчатке) пепел на высоту шесть с половиной километров выбросил Шивелуч. Ветром шлейф разнесло на пять километров в сторону залива Озерный. Населенных пунктов, по данным МЧС, по этому направлению нет. Однако очевидцы сообщают, что пеплопад начался в поселке Ключи, фотографии засыпанной округи сделал глава местной администрации. «В Ключах выпало около 330 грамм пепла на кв.м", – сообщается на сайте местной вулканической обсерватории.

Вечером того же дня, активность началась и на Безымянном. По данным МЧС, столб пепла вылетел на 12 километров, пепловый шлейф распространяется в том же, северо-восточном направлении в строну залива. Если направление ветра сменится, то пепел может выпасть в посёлке Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Вулкану присвоен красный код опасности, самолеты в этом районе сейчас не летают. Туристов в районе выброса не было.