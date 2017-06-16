Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-06» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, передает РИА «Новости» 16 июня.

Отмечается, что стыковка состоялась в расчетное время, вмешательства экипажа в работу системы «Курс» не потребовалось.

14 июня с космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-06».

Космический корабль доставил на МКС более двух тонн различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.