Участники митинга на Тверской завалили МВД заявлениями на телеведущего Соловьева

Участники акции протеста против коррупции 12 июня на Тверской улице в Москве обратились в приемную дежурной части ГУ МВД России по Москве с заявлениями по поводу заявлений теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, который в эфире передачи "Полный контакт" объявил их "детьми коррупционеров" и "вечными двумя процентами дерьма".

Об этом сообщается 16 июня в Twitter московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.

В заявлениях, поданных сегодня же, говорится, что Соловьев "распространил ложные и порочащие честь и достоинство" сведения об участниках протестных акций, и содержится просьба о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 128.1 и ч. 1 статьи 213 УК РФ (клевета и хулиганство). Шаблоны заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Соловьева были размещены накануне в аккаунте "Команды Навального" волонтерами его штаба. Руководитель московского отделения "Партии Прогресса" Николай Ляскин сообщил в своем Twitter, что в МВД собралась очередь желающих подать такое заявление.

"Владимир Рудольфович, считайте это открытым письмом. Мы считаем, что своими действиями Вы позорите профессию журналиста. Было бы неплохо, если бы Вы, как минимум, публично извинились перед молодыми участниками протестной акции 12 июня. Еще лучше будет, если Вы покинете профессию – на это мы, впрочем, не рассчитываем", – говорится в документе.

Соловьев в своем Twitter пригрозил заявителям "встречным иском за ложный донос". Тем временем на сайте Change.org появилась петиция о привлечении Соловьева к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) за эти высказывания. Создатель петиции Владимир Мишин планирует направить ее в СК РФ, прокуратуру, МВД и РПЦ и требует возбудить против Соловьева дело "об унижении чести и достоинства российских граждан". Под ней подписалось 4 тысячи человек.

"Они все стильненькие. А почему? Потому что они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит либо под условным сроком, у кого образ власти пошатнулся. Раньше они были во власти, а теперь их семьи вылетели", – заявил ранее Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM". По словам ведущего, Навальный вывел "своих гопников" и "мажористых придурков" не против Путина, а против обычных людей. При этом, по мнению Соловьева, в акции протеста в Москве приняли участие максимум 2% от тех, кто вышел на Тверскую площадь, чтобы отпраздновать День России: "Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа".