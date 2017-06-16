Еще
15:51 16.06.2017
Новость часа
14:48
"Черная речка" закрыта на вход и выход
Пришлите свою новость!
15:41
На Камчатке проснулись сразу два вулкана
15:34
Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС
15:31
Агент защитника «Ромы» Маноласа подтвердил переговоры с «Зенитом»
15:21
Участники митинга на Тверской завалили МВД заявлениями на телеведущего Соловьева
15:15
Хельсинки вошел в двадцатку лучших городов для велосипедистов
15:07
Росгвардия: Нападение на сотрудника ОМОНа с ножом в Петербурге попало на видео
14:53
В Краснодарском крае уволили учителя истории, убеждавшего школьников не нарушать закон о митингах
14:48
"Черная речка" закрыта на вход и выход
14:47
Прохоров продал РБК
14:45
Директор FIFA ван Бастен: Стадион «Санкт-Петербург» - великолепен
14:35
Мутко выучил самоучитель английского "от корки до корки"
14:29
На Савушкина – Яхтенной ввели ограничения движения
14:25
В МВД думают, как создать в Петербурге туристическую полицию
14:22
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
14:18
За бомбу на станции «Автово» приняли старые печатные машинки
14:08
Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной
14:05
Стало известно, по чьей наводке полиция пришла к координатору штаба Навального в Петербурге
14:00
Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафована за то, что "использовала локти", сопротивляясь полиции
13:49
ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников в связи с утратой доверия
13:47
На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод
13:45
Накануне Кубка конфедераций водители атаковали МФЦ на Петроградском
13:43
Банк России понизил ключевую ставку до 9%
13:33
В акушерском отделении новой Боткинской больницы родились уже четверо детей
13:28
Ирада Вовненко уволилась из Исаакиевского собора
13:26
Разводить Биржевой мост будут чаще
13:17
Песков рассказал об отдельной папочке с выпадами в адрес Путина
13:15
Протоиерея Чаплина выгнали со съемок "Пусть говорят" по настоянию черных магов
13:10
Мутко: Поле на «Санкт-Петербург Арене» нужно выкатывать либо менять каждые 3-4 месяца
13:07
«Автово» открыто после проверки
13:00
В украинском Павлограде задерживают возможных причастных к убийству Вороненкова
12:53
Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге
12:47
Миллиардер Оноков станет президентом БК «Зенит»
12:42
Больная раком жительница Заполярья после общения с Путиным экстренно госпитализирована
12:35
За день до старта Кубка конфедераций продано всего 60% билетов
12:33
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
12:30
На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash
12:25
На 23-й линии к приезду Медведева совсем запретили парковку
12:21
Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну
12:17
Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов
12:14
Самолёты-шпионы зачастили к границам России
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:00
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
11:55
Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района
11:50
Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше
11:42
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
11:32
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
11:30
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
11:22
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%
11:16
В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»
11:07
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
10:51
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
10:44
Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»
10:29
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
10:18
Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре
10:07
Финляндия заняла восьмое место в списке самых дорогих стран Европы
10:01
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
09:54
Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»
09:46
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
09:38
В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия
09:30
Петербургские «химики» попались на торговле психотропом
09:22
Медведев поручил улучшить Sukhoi Superjet 100
09:09
СМИ сообщают о выборе новой столицы боевиками «Исламского государства»
09:01
Байкер врезался в припаркованную машину на Светлановском и попал в реанимацию
08:53
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
08:45
Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным
08:37
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
08:29
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
08:21
Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ
08:13
Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом
08:05
Путин обвинил США во вмешательство в выборы в России
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
16.06.2017 15:21

Участники митинга на Тверской завалили МВД заявлениями на телеведущего Соловьева

Участники акции протеста против коррупции 12 июня на Тверской улице в Москве обратились в приемную дежурной части ГУ МВД России по Москве с заявлениями по поводу заявлений теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, который в эфире передачи "Полный контакт" объявил их "детьми коррупционеров" и "вечными двумя процентами дерьма".

Об этом сообщается 16 июня в Twitter московского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.

В заявлениях, поданных сегодня же, говорится, что Соловьев "распространил ложные и порочащие честь и достоинство" сведения об участниках протестных акций, и содержится просьба о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 5 ст. 128.1 и ч. 1 статьи 213 УК РФ (клевета и хулиганство). Шаблоны заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Соловьева были размещены накануне в аккаунте "Команды Навального" волонтерами его штаба. Руководитель московского отделения "Партии Прогресса" Николай Ляскин сообщил в своем Twitter, что в МВД собралась очередь желающих подать такое заявление.

"Владимир Рудольфович, считайте это открытым письмом. Мы считаем, что своими действиями Вы позорите профессию журналиста. Было бы неплохо, если бы Вы, как минимум, публично извинились перед молодыми участниками протестной акции 12 июня. Еще лучше будет, если Вы покинете профессию – на это мы, впрочем, не рассчитываем", – говорится в документе.

Соловьев в своем Twitter пригрозил заявителям "встречным иском за ложный донос". Тем временем на сайте Change.org появилась петиция о привлечении Соловьева к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) за эти высказывания. Создатель петиции Владимир Мишин планирует направить ее в СК РФ, прокуратуру, МВД и РПЦ и требует возбудить против Соловьева дело "об унижении чести и достоинства российских граждан". Под ней подписалось 4 тысячи человек.

"Они все стильненькие. А почему? Потому что они дети коррупционеров. Это дети тех, кого борьба с коррупцией взяла за задницу, у кого наверняка кто-то из родителей уже сидит либо под условным сроком, у кого образ власти пошатнулся. Раньше они были во власти, а теперь их семьи вылетели", – заявил ранее Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM". По словам ведущего, Навальный вывел "своих гопников" и "мажористых придурков" не против Путина, а против обычных людей. При этом, по мнению Соловьева, в акции протеста в Москве приняли участие максимум 2% от тех, кто вышел на Тверскую площадь, чтобы отпраздновать День России: "Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять?! Они пошли не против Собянина, они пошли не против Путина, они пошли против народа".

Источник: Newsru.com


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45

Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00

Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин

С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Космический грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС
Участники митинга на Тверской завалили МВД заявлениями на телеведущего Соловьева
В Краснодарском крае уволили учителя истории, убеждавшего школьников не нарушать закон о митингах
Стало известно, по чьей наводке полиция пришла к координатору штаба Навального в Петербурге
Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафована за то, что "использовала локти", сопротивляясь полиции
В акушерском отделении новой Боткинской больницы родились уже четверо детей
Больная раком жительница Заполярья после общения с Путиным экстренно госпитализирована
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Григорий Михнов-Вайтенко: Мы добрались до той точки, после которой надо договариваться
Не ходите, дети, к Марсову гулять
Скандинавский след Имперского легиона
Третий раунд: что чувствует Путин
«Ты приносишь только вред, создавая бессмысленные, серые пятна»
Клюшка, лошадка и атомная бомба
Скандал на ОГЭ в Петербурге
Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Самолёты-шпионы зачастили к границам России

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.