Агент защитника «Ромы» Маноласа подтвердил переговоры с «Зенитом»
Футбольный клуб «Зенит» действительно ведет переговоры о покупке защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом в пятницу, 16 июня, в эфире TeleRadio Stereo сообщил агент игрока Яннис Евангелопулос.
Однако официального предложения «Роме» пока сделано не было.
Ранее сообщалось, что футболисты «Ромы» Костас Манолас и Леандро Паредес могут быть куплены в связке за 50 млн евро — столько готов потратить на них «Зенит». «Рома» же требует 80 млн евро.
Также «Зенит» включился в борьбу за сербского нападающего «Ливерпуля». Клуб пожелает выручить за Лазара Марковича не меньше 20 млн фунтов.