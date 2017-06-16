Агент защитника «Ромы» Маноласа подтвердил переговоры с «Зенитом»

Футбольный клуб «Зенит» действительно ведет переговоры о покупке защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом в пятницу, 16 июня, в эфире TeleRadio Stereo сообщил агент игрока Яннис Евангелопулос.

Однако официального предложения «Роме» пока сделано не было.

Ранее сообщалось, что футболисты «Ромы» Костас Манолас и Леандро Паредес могут быть куплены в связке за 50 млн евро — столько готов потратить на них «Зенит». «Рома» же требует 80 млн евро.

Также «Зенит» включился в борьбу за сербского нападающего «Ливерпуля». Клуб пожелает выручить за Лазара Марковича не меньше 20 млн фунтов.