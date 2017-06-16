Финалисты премии интернет-канала [Фонтанка.Офис] получили «Золотые скрепки»

В финал конкурса «Золотая скрепка» от интернет-канала [Фонтанка.Офис] вошли 10 команд-участниц. Шесть команд стали победителями.

На Большом бизнес-фан-фестивале сегодня, 16 июня, состоялась торжественная церемония вручения первой премии интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка».

В течение нескольких месяцев компании Петербурга и Ленинградской области присылали видеоролики о своих коллективах и офисных пространствах. Голосование за ролики проходило на сайте интернет-газеты «Фонтанка» и видеохостинге Youtube. Вся информация о премии – на странице "Фонтанки".

В список финалистов вышли ролики от компаний: Группа «Кронштадт», 2PR, Millenium-M, СК «Дальпитерстрой», «Технотрейд», «Мозгобойня», Детский сад №13, КГИОП, «Техника Плюс», Bonava, СК Normann.

Премии вручались по шести номинациям: «Лучший коллектив», «Лучшее офисное пространство», «Выбор «Фонтанки», «Выбор бизнес-фан-фестиваля», «Приз зрительских симпатий» и специальный приз.

По итогам голосования лучшим коллективом стали сотрудники Детского сада № 13 Курортного района. Зажигательные бабки-ёжки пришлись по душе и читателям, и редакции «Фонтанки». Сюрпризом стало появление сотрудниц детсада в костюмах – прямо во время показа своего ролика на церемонии они вышли на сцену и повторили танец.

В номинации «Лучшее офисное пространство» победила Группа «Кронштадт». Их новое двухуровневое помещение оказалось настоящим «офисом мечты» – там есть не только чил-аут и кофе-бар, но даже специальная спальная зона – sleepbox.

Премию в номинации «Выбор интернет-газеты «Фонтанки» получила строительная компания «Normann». Их короткий, но впечатляющий ролик по мотивам японских фильмов ужасов подкупил редакцию оригинальной идеей и монтажом.

Большой бизнес-фан-фестиваль свой выбор остановил на ролике компании «Техника Кино», который больше всех подошел под определение «бизнес в стиле fun». Сотрудницы компании сделали веселый клип про свою работу.

Приз зрительских симпатий достался «Технотрейду». Компания занимается серьёзным делом – продажей промышленных комплектующих. Чтобы сохранять ясность ума, твёрдость памяти и не поддаваться стрессам, коллектив компании прямо в офисе занимается йогой. Позы собаки, страуса и лотоса помогают сохранять в коллективе позитивный настрой.

Специальный приз получил ролик от КГИОПа. Съёмки проходили во дворцах, особняках, садах и парках Петербурга. Для сотрудников комитета администрации Петербурга это места работы. А всего у комитета 9250 объектов, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждая компания-победитель получила сертификат ценностью в 150 тысяч рублей на участие во II Международном петербургском фестивале «SUP-серфинга« «Фонтанка SUP», который состоится 8 июля, годовую лицензию ABBYY FineReader 14 Business – универсальное решение для работы с бумажными и PDF-документами, которое позволяет менеджерам освободиться от ежедневных рутинных задач, повышая эффективность бизнеса. ABBYY FineReader 14 предоставляет широкий спектр возможностей в одной программе, сочетая в себе лидирующие технологии распознавания ABBYY OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Победители получили от нашей редакции исторический журнал «Ваш тайный советник».

Каждая компания-победитель получила свежие вегетарианские букеты из фруктов и овощей от компании «Вегеты». Победители получили приятные сюрпризы от партнеров и друзей премии и фестиваля – сети кинотеатров «Мираж Синема», интернет-сервиса «Амедиатека», кофейной компании «Мелитта», итальянской компании Secci, информационного партнера премии – компании HeadHunter.ru.