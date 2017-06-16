Росгвардия: Нападение на сотрудника ОМОНа с ножом в Петербурге попало на видео

Росгвардия заявляет о существовании видео нападения с ножом на сотрудника ОМОНа на Марсовом поле в Петербурге. При этом, по данным "Фонтанки", в настоящий момент у ведомства самой записи нет.

По данным Росгвардии, в момент удара спецназовец стоял в цепи, которая блокировала участников несанкционированной акции в День России. Бойца пырнули предположительно керамическим ножом в спину (обломок ножа ведомство предъявляет как улику). От ранения, как ранее сообщал замкомандующего Росгвардии Сергей Меликов, гвардейца спал бронежилет. По данным «Фонтанки», на спецзащите осталась отметина, но тканевый верх поврежден несильно.

Омоновец помнит момент удара, но в ходе акции он не обратил на этого особого внимания. Спецназовца уже допрашивали в ГСУ СК РФ по Петербургу. В самом ведомстве отказались от комментариев.

Боец, подвергшийся нападению, служит в ОМОНе пару лет, ему присвоено специальное звание сержанта полиции.

Напомним, о ЧП спустя четыре дня после акции сообщил замглавы ведомства Сергей Меликов, заявивший о том, что «провокации были налицо».