В Краснодарском крае уволили учителя истории, убеждавшего школьников не нарушать закон о митингах

Учитель истории и обществознания, председатель ейского городского отделения партии "Яблоко" Александр Коровайный был приговорен к 10 суткам ареста за нарушение порядка организации антикоррупционной акции 12 июня и консультирование школьников по поводу положений закона о митингах. Кроме того, краснодарский педагог был уволен из школы.

"Голос Кубани" 16 июня сообщает, что заседание Ейского районного суда, рассматривавшего дело Коровайного, прошло накануне в закрытом режиме, на него не были допущены свидетели. Заседание продолжалось около пяти часов. При этом на сайте суда, где должна быть обязательная информация о находящихся в производстве делах и принятых по ним судебным актам, данные по учителю отсутствовали.

Сайт Yuga.ru утверждает, что ейский педагог увидел в соцсетях, что большое количество людей хочет выйти на митинг 12 июня, и решил проконсультировать их, чтобы они все сделали законно. "Больше сотни человек хотели участвовать в митинге. В его проведении отказали – первое заявление в администрации потеряли. Девушка, которая подавала, не взяла копию. Второй раз подали на пикет. Нам отказали в традиционном месте – митинги и пикеты постоянно проводятся на Театральной площади возле Дворца культуры. Там сказали: "В связи с усиленной безопасностью перед Кубком конфедераций считаем небезопасным проведение массового мероприятия в этом месте". По закону должны были предложить альтернативное место или время, но не было никаких предложений. Просто отказали, и все. А когда подали на пикет, нам сказали, что мы на один день опоздали. Официально ничего не согласовали", – рассказал сам Коровайный.

Накануне акции он предложил активистам собраться и уточнить, как вести себя, чтобы не дать повод для задержания. Он объяснял, что несанкционированные массовые мероприятия караются штрафами и арестами, но разрешаются одиночные пикеты.

"Я убедил взрослых школьников не участвовать, а косвенно помочь, фотографировать например, – это не считается участием. Но оказалось, что дети сами проявили инициативу, вышли, меня не дождались, как мы договаривались. Когда я подошел к месту пикета, люди уже стояли с плакатами. Дети оказались младше, чем я ожидал, с пятого по седьмой класс, стояли несколько человек сразу у одного плаката. Я сразу сказал, что это нарушение – даже если вы проводите одиночный пикет, то нельзя стоять сразу всем возле плаката, только поодиночке. Пару минут поговорил, спросил, из каких они школ, и ушел на работу – меня в выходной попросили помочь в организации мероприятия. После этого пришли полицейские, поговорили с руководством школы. Среди школьников, участвовавших в пикете, несколько человек оказались из нашей школы. Я у них не преподаю и вообще в школе не встречал – гимназия большая. Потом полицейские опросили меня, очень коротко, неофициально, и сказали о том, что, наверное, я в школе больше работать не буду, и ушли", – говорит педагог.

После этого руководство школы разорвало контракт с учителем истории. Администрация учебного заведения уверяет, что увольнение Коровайного не связано с пикетом.

Координатор "Открытой России" на Кубани Яна Антонова рассказала журналистам, что родным и друзьям не позволили передать Александру Коровайному никаких вещей и продуктов. Историк намерен обжаловать решение суда.