"Черная речка" закрыта на вход и выход

Пассажирам временно недоступна станция синей линии петербургского метрополитена днём 16 июня. Поезда на платформе не останавливаются.

Как сообщили в пресс-службе подземки, вестибюль «Чёрной речки» полностью закрыли в 14:44. В справочной уточнили, что причины – технического характера. Предположительно, перерыв в работе может быть связан с проверкой бесхозного предмета.

Около полудня в пятницу взрывотехники ОМОНа дважды проверяли «Автово». Пассажиров на станцию не пускали час.