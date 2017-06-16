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16.06.2017 15:28
4 Комментариев

Автомобилистов «бортанули» велодорожки

Велокольцо на Петроградке закрутят против часовой стрелки, а с Фонтанки выгонят половину припаркованных машин. Смольный определился, как именно пройдут новые велодорожки в городе.
Автомобилистов «бортанули» велодорожки
Елена Пальм/Интерпресс

Презентация трех из пяти планируемых летом велодорожек Оказалась в распоряжении «Фонтанки». Маршруты Петроградского и Центрального районов уже согласованы, северная часть плана пока проходит техсоветы. Как и обещалось, в основном речь идет о выделенных дорожках, чиновники решили не прерывать маршрут на мосту, а автомобилистам придется потесниться.

Судя по схеме, первая дорога расчерчена так: от Гренадерского моста по двум сторонам Карповки идут две встречные выделенные полосы. На пересечении с Медиков они уступают место смешанному движению, и на Левашовский проспект после Ординарной улицы вываливается уже односторонняя дорожка до самого Большого Крестовского моста. После этого по Петроградской улице и Морскому проспекту снова пойдет «двусторонка» до станции метро «Крестовский остров». По Южной и Северной дороге там уже проложены веломаршруты до стадиона, да и на Яхтенном мосту они раскрашены. В перспективе можно будет добраться до Парка 300-летия, но, по данным «Фонтанки», не в этом году.

Кольцо дорожек по набережным Петроградской стороны можно тоже условно начать от Большого Крестовского моста. Односторонняя выделенная полоса идет по Большой Зелениной и Введенской, вливается в Александровский парк, приобретая встречное движение, но утрачивая обособленность. Затем у Троицкого моста на Петровской набережной снова начинает крутиться только против часовой стрелки. Петроградская, а также Аптекарская и Песочная набережные – зона двусторонних велопешеходных дорожек, их разделяет смешанное движение между Кантемировским и Каменностровским мостами.

Самая простая схема — и, надо думать, самое сложное согласование, относится к набережной Фонтанки. По четной стороне полоса идет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечетной — от той же Гороховой до Летнего сада.

Ширина одной велодорожки — 1,2-1,5 метров, в нее включены 0,5-0,75 метра буферной зоны. «При недостаточной ширине проезжей части велосипедная полоса будет организована за счёт сокращения полос движения, которые в настоящее время используются для парковки автомобилей», – говорит КРТИ.

Звучит логично, но автомобилисты не порадуются. Из схемы видно, что от парковки освобождается, в частности, Петроградская улица. Нельзя будет бросить машину на улице Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до Аптекарской набережной, хотя выделенная дорожка уступит там место смешанному движению. На Большой Зелениной, Рыбацкой и Введенской припарковаться можно будет только по ходу движения от Александровского парка к Крестовскому острову. Ну и ожидаемый гвоздь программы: на Фонтанке убирают стоящие у воды машины — им оставляют место только со стороны застройки.

«Сама по себе велосипедизация — это общемировая тенденция, – считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. – Но в таком виде, как сейчас, не думаю, что это технически выполнимо. Для Петербурга недостаточно просто насаживать велодорожки на существующую сеть за счет парковки, которая у нас традиционно безобразная и занимает ряд движения».    

Автомобилистов «бортанули» велодорожки

Пока согласованы только эти три маршрута, разрабатывал их институт «Стройпроект». Еще две велотрассы на севере города нарисовала «Гильдия современных проектов», документация готова, она проходит согласование. Как рассказали в Смольном, по-прежнему в силе планы ввести все пять маршрутов до конца июля. Стоимость строительства без Фонтанки — 130 млн рублей, деньги появились после весенней корректировки бюджета. Велодорожка в центре города стоимостью в 5 млн рублей финансируется в рамках проекта «Мой бюджет». Ранее маршруты пытались определить с помощью опроса, но на сайт КРТИ сразу набежало множество ботов, и в итоге комитет ограничился анкетированием.

«Среди проектов был, помнится, в итоге отклоненный вариант, где в районе Петергофского шоссе дорожка на протяжении 5 км четыре раза переходила с одной стороны дороги на другую, – говорит Михаил Каменцев, президент велоклуба "Балтийская звезда". – Вариантов очень много. В Швейцарии, к примеру, велодорожка идет по середине дороги, это очень удобно. То есть велосипедист едет между двумя рядами машин и не мешает тем, кто поворачивает направо или налево на перекрестках. У нас многие на практике стараются держаться этого ряда, но вряд ли у нас официально расчертят там маршрут».

Согласованный со всеми ведомствами вариант отличается от предварительного несильно, но один пункт бросается в глаза. Раньше в нем не было мостов, даже дорожка на Крестовский остров спотыкалась у реки и начиналась заново уже за ней. Теперь видно, что Большой Крестовский мост включен в схему. Предполагается, что строящийся Серный мост станет первой автомобильной переправой, на которой изначально заложена велодорожка. В планах комитета включить ее в маршрут, что пойдет от Ремесленной улицы и дальше на набережную Макарова.

О том, что Смольный намерен построить пять велодорожек в различных районах города, стало известно в начале года. Их протяженность составит порядка 45 км. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по Фонтанке (1,1 млн рублей). В свою очередь, «Институт «Стройпроект» за 8,4 млн рублей взял на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». На строительство выделено 130 млн рублей.

На нескольких участках набережная Фонтанки, по которой пройдет один из маршрутов, в последние годы находилась на реконструкции. В частности, с марта прошлого года ремонтировали 150-метровый отрезок у площади Ломоносова. Ремонт закончился на этой неделе.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (4)
Fenomen
16 июня 2017 г. 15:46
djkey:
На велодорожках будет куча запаркованных машин
Будем звать на помощь ГИБДД с эвакуаторами.
ТеКС
16 июня 2017 г. 15:46
djkey, в Хельсинки не так...)))
GK406
16 июня 2017 г. 15:46
Только пусть помнят, что согласно ПДД: 24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: ... — пересекать дорогу по пешеходным переходам. Нарушителей можно пинать ногами.
djkey
16 июня 2017 г. 15:40
На велодорожках будет куча запаркованных машин. В итоге что есть что нет.
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