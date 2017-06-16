Автомобилистов «бортанули» велодорожки

Велокольцо на Петроградке закрутят против часовой стрелки, а с Фонтанки выгонят половину припаркованных машин. Смольный определился, как именно пройдут новые велодорожки в городе.

Презентация трех из пяти планируемых летом велодорожек Оказалась в распоряжении «Фонтанки». Маршруты Петроградского и Центрального районов уже согласованы, северная часть плана пока проходит техсоветы. Как и обещалось, в основном речь идет о выделенных дорожках, чиновники решили не прерывать маршрут на мосту, а автомобилистам придется потесниться.

Судя по схеме, первая дорога расчерчена так: от Гренадерского моста по двум сторонам Карповки идут две встречные выделенные полосы. На пересечении с Медиков они уступают место смешанному движению, и на Левашовский проспект после Ординарной улицы вываливается уже односторонняя дорожка до самого Большого Крестовского моста. После этого по Петроградской улице и Морскому проспекту снова пойдет «двусторонка» до станции метро «Крестовский остров». По Южной и Северной дороге там уже проложены веломаршруты до стадиона, да и на Яхтенном мосту они раскрашены. В перспективе можно будет добраться до Парка 300-летия, но, по данным «Фонтанки», не в этом году.

Кольцо дорожек по набережным Петроградской стороны можно тоже условно начать от Большого Крестовского моста. Односторонняя выделенная полоса идет по Большой Зелениной и Введенской, вливается в Александровский парк, приобретая встречное движение, но утрачивая обособленность. Затем у Троицкого моста на Петровской набережной снова начинает крутиться только против часовой стрелки. Петроградская, а также Аптекарская и Песочная набережные – зона двусторонних велопешеходных дорожек, их разделяет смешанное движение между Кантемировским и Каменностровским мостами.

Самая простая схема — и, надо думать, самое сложное согласование, относится к набережной Фонтанки. По четной стороне полоса идет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечетной — от той же Гороховой до Летнего сада.

Ширина одной велодорожки — 1,2-1,5 метров, в нее включены 0,5-0,75 метра буферной зоны. «При недостаточной ширине проезжей части велосипедная полоса будет организована за счёт сокращения полос движения, которые в настоящее время используются для парковки автомобилей», – говорит КРТИ.

Звучит логично, но автомобилисты не порадуются. Из схемы видно, что от парковки освобождается, в частности, Петроградская улица. Нельзя будет бросить машину на улице Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до Аптекарской набережной, хотя выделенная дорожка уступит там место смешанному движению. На Большой Зелениной, Рыбацкой и Введенской припарковаться можно будет только по ходу движения от Александровского парка к Крестовскому острову. Ну и ожидаемый гвоздь программы: на Фонтанке убирают стоящие у воды машины — им оставляют место только со стороны застройки.

«Сама по себе велосипедизация — это общемировая тенденция, – считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. – Но в таком виде, как сейчас, не думаю, что это технически выполнимо. Для Петербурга недостаточно просто насаживать велодорожки на существующую сеть за счет парковки, которая у нас традиционно безобразная и занимает ряд движения».

Пока согласованы только эти три маршрута, разрабатывал их институт «Стройпроект». Еще две велотрассы на севере города нарисовала «Гильдия современных проектов», документация готова, она проходит согласование. Как рассказали в Смольном, по-прежнему в силе планы ввести все пять маршрутов до конца июля. Стоимость строительства без Фонтанки — 130 млн рублей, деньги появились после весенней корректировки бюджета. Велодорожка в центре города стоимостью в 5 млн рублей финансируется в рамках проекта «Мой бюджет». Ранее маршруты пытались определить с помощью опроса, но на сайт КРТИ сразу набежало множество ботов, и в итоге комитет ограничился анкетированием.

«Среди проектов был, помнится, в итоге отклоненный вариант, где в районе Петергофского шоссе дорожка на протяжении 5 км четыре раза переходила с одной стороны дороги на другую, – говорит Михаил Каменцев, президент велоклуба "Балтийская звезда". – Вариантов очень много. В Швейцарии, к примеру, велодорожка идет по середине дороги, это очень удобно. То есть велосипедист едет между двумя рядами машин и не мешает тем, кто поворачивает направо или налево на перекрестках. У нас многие на практике стараются держаться этого ряда, но вряд ли у нас официально расчертят там маршрут».

Согласованный со всеми ведомствами вариант отличается от предварительного несильно, но один пункт бросается в глаза. Раньше в нем не было мостов, даже дорожка на Крестовский остров спотыкалась у реки и начиналась заново уже за ней. Теперь видно, что Большой Крестовский мост включен в схему. Предполагается, что строящийся Серный мост станет первой автомобильной переправой, на которой изначально заложена велодорожка. В планах комитета включить ее в маршрут, что пойдет от Ремесленной улицы и дальше на набережную Макарова.

О том, что Смольный намерен построить пять велодорожек в различных районах города, стало известно в начале года. Их протяженность составит порядка 45 км. Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны (4,75 млн рублей), а также по Фонтанке (1,1 млн рублей). В свою очередь, «Институт «Стройпроект» за 8,4 млн рублей взял на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». На строительство выделено 130 млн рублей.

На нескольких участках набережная Фонтанки, по которой пройдет один из маршрутов, в последние годы находилась на реконструкции. В частности, с марта прошлого года ремонтировали 150-метровый отрезок у площади Ломоносова. Ремонт закончился на этой неделе.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»