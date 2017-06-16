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16.06.2017 14:47
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Прохоров продал РБК

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг «РБК». Об этом сообщает 16 июня телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника, близкие к руководству холдинга, и источник, близкий к сделке.

Новым владельцем РБК стал владелец группы ЕСН Григорий Березкин. 26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».

Сумма сделки не раскрывается. Ранее газета «Ведомости» писала, что она может составить «существенно меньше» $200 млн. Как утверждали источники «Коммерсанта», Березкин был готов купить РБК за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

О том, что «Онэксим» возобновила переговоры о продаже РБК, стало известно 11 апреля. По данным vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

В конце мая «Дождь» передавал, что Прохоров может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и, возможно, обсудить с ним судьбу РБК. 15 июня Путин после прямой линии с россиянами заявил, что пока не встречался с Прохоровым и ни с кем не обсуждал продажу РБК Березкину. Путин также дал оценку работе РБК: «Я [РБК], честно говоря, даже сам смотрю и тот пакет информационный, который я вижу на экранах, в принципе, считаю полезным. Мне нравится. Но о каком-то давлении, во всяком случае, я не знаю» (цитата по «Интерфаксу»).

В июле 2016 года в РБК сменилось руководство: объединенную редакцию возглавили Елизавета Голикова и Игорь Тросников, ранее работавшие в ТАСС.

Источник: Republic


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