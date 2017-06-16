Директор FIFA ван Бастен: Стадион «Санкт-Петербург» - великолепен

Перед стартом Кубка конфедераций в Петербурге директор FIFA по технологическому развитию Марко ван Бастен выразил свой восторг по поводу нового стадиона на Крестовском острове.

«Стадион «Санкт-Петербург» великолепен, – заявил представитель Федерации в ходе пресс-конференции 16 июня. – Будет большим удовольствием играть на нем».

Марко ван Бастен – в прошлом известный голландский футболист, нападающий сборной Нидерландов. Поэтому оценить новый спортивный объект он может не только как чиновник от FIFA, но и как игрок.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился около 10 лет. Во время двух тестовых матчей «Зенита», прошедших на арене, из газона буквально вылетали куски дерна – травяное покрытие пришло в негодность, по разным версиям, из-за погрешностей в конструкции корыта выкатного поля и недостатка света и воздуха. 30 мая на «Санкт-Петербург Арене» завершилась укладка рулонного газона. Новое поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, которые пройдут с 17 июня по 2 июля.