В МВД думают, как создать в Петербурге туристическую полицию

МВД рассматривает возможность создать туристическую полицию в Петербурге, Сочи и Казани. Об этом глава министерства Владимир Колокольцев рассказал на заседании Общественного совета при ведомстве 16 июня.

Как сообщают СМИ, сейчас этот вопрос в МВД прорабатывают на основе московского опыта — в столице такие подразделения действуют с 2014 года, и, по словам Колокольцева, они «хорошо себя зарекомендовали». Если такая полиция появится, то петербургские стражи порядка будут «обучены навыкам и мастерству общения с иностранными гражданами». Московские отряды, по словам министра, знают английский, испанский, французский, немецкий и даже китайский.

Разговоры о создании туристической полиции в Петербурге велись еще со времен губернатора Валентины Матвиенко и начальника регионального управления МВД Владислава Пиотровского, то есть около 10 лет назад (напомним, Матвиенко и Пиотровский покинули свои посты шесть лет назад). Последним в Северной столице с этим предложением выступал комитет по туризму. Его глава, Андрей Мушкарев, в прошлом году направлял в главк свои предложения и даже был готов заняться обучением полицейских.