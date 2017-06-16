За бомбу на станции «Автово» приняли старые печатные машинки

Отжившую оргтехнику обнаружили в оставленном на платформе метро «Автово» в Петербурге пакете. Но проверку затянул ещё один сомнительный свёрток.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июня сотрудникам Росгвардии предъявили два посторонних предмета, которые могли представлять опасность для пассажиров метро. Около полудня своими размерами и отсутствием хозяина людей на платформе насторожил пакет. Примерно в это же время на ступенях заметили одинокий свёрток, обмотанный скотчем. Находки впечатлили окружающих.

На место вызвали ОМОН. В ГУ Росгвардии по Петербургу и области факты вызова подтвердили. И рассказали, что свёрток на ступеньках оказался пустым, а в пакете лежали коробки со старыми печатными машинками. Рассеянные хозяева за имуществом не явились.

Из-за проверки бесхозных предметов, как уточнили в подземке, «Автово» полностью закрывали с 11:57 до 12:55.