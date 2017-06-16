Стало известно, по чьей наводке полиция пришла к координатору штаба Навального в Петербурге

На заседании Смольнинского суда в Петербурге сегодня было оглашено имя политически грамотного горожанина, по чьей наводке полиция пришла 12 июня, накануне митинга на Марсовом поле, к координатору штаба Навального в Петербурге Полине Костылевой. Та, в свою очередь, как сообщалось ранее, была оштрафована за неповиновение полиции. Сотрудники Центра «Э» пришли к ней примерно за полтора часа до акции и требовали выйти из квартиры. Костылева после переговоров подчинилась, но отказалась от совместного путешествия до отдела полиции. Ее все-таки проводили, и впоследствии в протокол была внесена запись, что женщина "использовала локти" в качестве инструмента сопротивления.

Как стало известно сегодня на заседании в Смольнинском суде, к Костылевой пришли по наводке 59-летнего петербуржца Андрея Бондарева. Накануне митинга он позвонил по «112» и заявил, что на Марсово поле собираются прийти активисты фашистских движений, у которых «в планах устроить массовые беспорядки». Бондарев сослался на информацию, размещенную в социальных сетях.

«Фонтанка» дозвонилась до Андрея Георгиевича. Он сообщил, что, по его мнению, информация о массовых беспорядках подтвердилась. «Подростки прыгали по мемориалу Жертвам революции, проявляли безответственность», – привел он пример.

Бондарев пообещал и впредь заявлять в полицию о планируемых мероприятиях оппозиции.