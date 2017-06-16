Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной

Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик спустя неделю после аварии в центре города находится в глубокой коме. Как стало известно «Фонтанке», врачи клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии диагностировали у него перелом основания черепа.

«После аварии он ни разу не приходил в себя. Думаю, это дело не одного дня и даже не одной недели. Врачи говорят, что все зависит от организма», – рассказал 16 июня по телефону вице-президент федерации Валерий Диев.

Напомним, Алексей Бурчик был сбит автомобилем днем 9 июня у дома №16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту.