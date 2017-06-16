Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной
Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик спустя неделю после аварии в центре города находится в глубокой коме. Как стало известно «Фонтанке», врачи клиники военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии диагностировали у него перелом основания черепа.
«После аварии он ни разу не приходил в себя. Думаю, это дело не одного дня и даже не одной недели. Врачи говорят, что все зависит от организма», – рассказал 16 июня по телефону вице-президент федерации Валерий Диев.
Напомним, Алексей Бурчик был сбит автомобилем днем 9 июня у дома №16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту.
Справка:
Алексей Петрович Бурчик - мастер спорта СССР, мастер спорта России международного класса, заслуженный работник физической культуры России. Игрок и бессменный капитан команды «Светлана» (1974–1988 гг.), игрок команды «Балтийская звезда» (с 1992 года, чемпион Европы, Всемирных игр мастеров, призёр чемпионата мира). На тренерской работе с 1988 года. Возглавлял СДЮШОР Василеостровского района, в 1998-2007 гг. - президент БК «Балтийская звезда», обладателя Кубка ФИБА Европы, бронзового призёра чемпионата России-2004. Награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком «Отличник физической культуры и спорта». С 2014 года - советник губернатора Санкт-Петербурга.