Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафована за то, что "использовала локти", сопротивляясь полиции

Координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева 16 июня осуждена на неповиновение полицейским в день массовых протестов на Марсовом поле. Смольнинский суд оштрафовал ее на 500 рублей.

Как сообщила «Фонтанке» Костылева, на заседании суда полиция представила протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотруднику». Она предусматривает штраф или арест до 15 суток.

Задержание Костылевой было связано с митингом на Марсовом поле, но состоялось перед его началом. Сотрудники центра «Э» пришли к координатору штаба Навального примерно за полтора часа до акции и требовали выйти из квартиры. Костылева после переговоров подчинилась, но отказалась от совместного путешествия до отдела полиции. Ее все-таки проводили, и впоследствии в протокол была внесена запись, что женщина "использовала локти" в качестве инструмента сопротивления.

Смольнинский суд признал Костылеву виновной и оштрафовал ее минимально – на 500 рублей.