Накануне Кубка Конфедераций водители атаковали МФЦ на Петроградском

В последний день перед футбольным чемпионатом, который фактически закроет для движения Крестовский остров в Петербурге, его жители вспомнили о необходимости получить пропуска для автомобилей.

Как рассказывают очевидцы, с утра 16 июня (МФЦ открывается в 9.00) на улице Красного Курсанта, 28, стала скапливаться очередь из двух десятков автомобилистов, которым нужен документ, подтверждающий, что они живут на острове. «Одного человека обслуживают свыше 25 минут. Народ волнуется так как в очереди уже более 2 часов безрезультатно. Представители МФЦ никак не могут прокомментировать происходящее», – сообщают жители Крестовского.

В комитете по законности и правопорядку «Фонтанку» уверили, что МФЦ в Петроградском районе второй день работает в усиленном режиме, чтобы выдать оставшиеся 900 пропусков владельцам автотранспорта, живущим рядом со стадионом. 15 июня центр продлил работу на два часа и завершил выдавать документы только к 23 часам. Не исключено, что при необходимости и сегодня сотрудникам МФЦ придется задержаться.

При этом автомобилисты не скрывают, что часть из них отложила получение пропуска на последний день из-за занятости на работе. Но есть и такие, кто получил смс-уведомления о необходимости его получить только вчера.

Напомним, что по состоянию на утро 15 июня автомобилисты не получили в МФЦ более 900 пропусков на Крестовский остров в дни матчей Кубка конфедераций FIFA. Значительная часть заявлений от автомобилистов была подана лишь 2 – 3 дня назад, притом что по регламенту на оформление пропуска отводится 10 рабочих дней http://www.fontanka.ru/2017/06/15/134/.