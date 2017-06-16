Банк России понизил ключевую ставку до 9%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25%, до 9%. Об этом говорится в сообщении регулятора от 16 июня.

«Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности», — пояснили в ЦБ.

Также регулятор заверил, что в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года.