На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод

В Петербурге найден подпольный завод по производству водки и портвейна. Подсчет изъятой продукции займет часы.

Как стало известно «Фонтанке», днем 16 июня на улицу Салова приехали сотрудники 1-го отдела службы экономической безопасности ФСБ России, Росалкогольрегулирования и экономической полиции. Их интересовал ангар под номером 31. За воротами скрывалось нелегальное производство водки и портвейна.

В настоящее время из ангара выгружают тысячи коробок, километровые катушки с акцизными марками, десятки бочек со спиртовым сырьем.

По данным нашего издания, накануне силовики раскрыли еще три производственные алкоплощадки.