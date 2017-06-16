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16.06.2017 13:47

На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод

В Петербурге найден подпольный завод по производству водки и портвейна. Подсчет изъятой продукции займет часы.

Как стало известно «Фонтанке», днем 16 июня на улицу Салова приехали сотрудники 1-го отдела службы экономической безопасности ФСБ России, Росалкогольрегулирования и экономической полиции. Их интересовал ангар под номером 31. За воротами скрывалось нелегальное производство водки и портвейна.

В настоящее время из ангара выгружают тысячи коробок, километровые катушки с акцизными марками, десятки бочек со спиртовым сырьем.

По данным нашего издания, накануне силовики раскрыли еще три производственные алкоплощадки.

На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод


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maximumtest.ru
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18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
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