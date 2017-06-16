Ирада Вовненко уволилась из Исаакиевского собора

Бывший и.о. директора Исаакиевского собора в Петербурге Ирада Вовненко уволилась из музея "Исаакиевский собор". Эту информацию она подтвердила 16 июня корреспонденту "Фонтанки".

"Да, я счастлива, что ухожу. Теперь у меня будет время, чтобы приступить к написанию романа о Сандро Боттичелли. Кстати, там будут эротические сцены, потому что любовь и секс присущи живым людям", – заявила Вовненко.

Напомним, что накануне стало известно о том, что комитет по культуре назначил директором Исаакиевского собора искусствоведа Юрия Мудрова. В течение двух недель до этого обязанности главы ГМП исполняла Вовненко, автор книг для детей и романов "для взрослых". В интервью "Фонтанке" она заявила, что намерена вести переговоры с РПЦ и прийти к консенсусу в вопросе передачи здания собора церкви, сохранив при этом музей.

В начале июня стало известно, что Ираду Вовненко, и. о. директора музея, намерены сменить на другую кандидатуру, и обязательно – мужчину. Об этом сообщали высокопоставленные источники "Фонтанки" в Смольном, но официально вице-губернатор Владимир Кириллов и пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов опровергали гендерный принцип кадровых перестановок.