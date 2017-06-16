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16.06.2017 13:26

Разводить Биржевой мост будут чаще

По ночам Биржевой мост в Петербурге теперь будет недоступен для пешеходов и автомобилистов дважды. С 16 июня переправа переходит на график соседнего Тучкова моста, который еще месяц будут закрывать на ночь.

Как сообщили в пресс-службе «Мостотреста», первый раз крылья моста поднимут с 02:00 до 02:55, второй – с 03:35 до 04:55. Такой распорядок продлится до 23 июля.

Напомним, ремонтные работы, которые ограничили дневное движение по Тучкову мосту, обещают также закончить 23 июля. До этого времени его разводят по собственному графику при наличии заявок. При этом для автомобилистов по ночам Тучков доступен только по праздникам, в обычное время с полуночи до шести утра переправа закрыта для проезда.


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