Песков рассказал об отдельной папочке с выпадами в адрес Путина

Вся критика, поступающая президенту России Владимиру Путину, собирается и передается ему накануне прямой линии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил 16 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что многие комментарии и не подразумевают ответа.

По словам Пескова, Путина по-человечески задевают крики о помощи, связанные с бездействием чиновников. «Субстантивные обращения критического характера — на них мы пытаемся найти ответы, эта проблема добавляется в перечень проблем, которыми предстоит заниматься», — подытожил пресс-секретарь президента.

В ходе почти четырехчасовой прямой линии, прошедшей 15 июня, российский лидер ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан. Так, Путин поручил Генпрокуратуре проверить, куда ушли деньги, выделенные на поддержку пострадавшего от наводнения населения Ставрополья, потребовал проинспектировать расходы на строительство жилья для погорельцев в Забайкалье, а также пообещал обратить внимание на ситуацию с больной раком девушкой из города Апатиты, которой, по ее словам, поставили правильный диагноз, только когда заболевание развилось в четвертую стадию.