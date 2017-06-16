Мутко: Поле на «Санкт-Петербург Арене» нужно выкатывать либо менять каждые 3-4 месяца

Окончательное решение по выкатному полю на «Санкт-Петербург Арене» будет принято после Кубка конфедераций. Об этом 16 июня на пресс-конференции в Северной столице, посвященной старту чемпионата, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Что касается выкатного поля, то мы решение примем, есть определенные нюансы... Вернемся к этому вопросу после Кубка конфедераций», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

«Путей два — либо делать выкатное поле, либо каждые 3-4 месяца менять газон», – добавил чиновник, отметив, что стадион «абсолютно готов».

Он напомнил, что после Кубка конфедераций объект перейдет во владение «Зенита».

«Мы рассчитываем, что клуб будет играть [на площадке]», – сказал Мутко.

Напомним, 30 мая на «Санкт-Петербург Арене» завершилась укладка рулонного газона. Новое поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Ранее стадион на Крестовском острове освободили от травы, состояние которой позволило провести только 2 тестовых матча вместо трех запланированных.