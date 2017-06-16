В украинском Павлограде задерживают возможных причастных к убийству Вороненкова

Украинские правоохранители проводят в Павлограде Днепропетровской области следственные действия, в том числе задержания, по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает 16 июня 112.ua со ссылкой на источники в Нацполиции страны.

"В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий", – говорится в сообщении.

Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок – гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был якобы завербован российскими спецслужбами, по чьей наводке он должен был внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии Украины.