Почему петербургские промзоны превращаются в лучшее место для жизни?

О редевелопменте промзон говорят все чаще. Почему покупатели в Петербурге охотно выбирают жилье в домах, которые строятся на месте бывших предприятий «серого пояса»?*

Эксперты недвижимости выделяют целый ряд причин.

1. Близость к историческому центру.

Очень часто бывшие промзоны – это площадки с удобным местоположением недалеко от центра. В Петербурге это, например, обширные территории вдоль Обводного канала, недалеко от Московского проспекта. От нового ЖК «Дом у Московского TIME» на Заозерной улице до исторической части города буквально подать рукой, а до Невского проспекта – 10 минут на автомобиле. Один из ярких штрихов панорамы, открывающейся с верхних этажей, – расположенный неподалеку Троицкий собор.

2. Транспортная доступность.

Еще одно преимущество таких локаций – близость к крупным транспортным артериям. Например, ЖК «Дом на набережной» строится в Невском районе близ метро «Елизаровская», недалеко от проспекта Обуховской обороны. Помимо удачного расположения на набережной Невы очевидный плюс этой локации – в хорошем транспортном сообщении с центром города. Поезжай хоть на личном авто, хоть общественным транспортом, хоть на метро.

ЖК «Дом на набережной»

3. Развивающиеся территории.

Хорошая локация означает, что кварталов «эконом-жилья» на территориях редевелопмента не встретишь. В основном это жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса. Есть зарубежный термин «джентрификация», который означает комплексное обновление городской среды за счет реновации прежде не очень фешенебельных районов. Но и без сложных определений понятно, что преимущество таких кварталов – однородная социальная среда, качественное благоустройство территорий, интересные архитектурные решения. Взять к примеру Петровский остров. Лишь в последние годы девелоперы смогли по достоинству оценить эту локацию – ее близость к центру, виды на Неву, большое количество зелени в окружении. Действующих промышленных предприятий здесь почти не осталось, зато строится все больше элитного жилья. Один из домов, которые уже строятся, – ЖК «Петровская ривьера» Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

ЖК «Петровская ривьера»

4. Необычная архитектура.

Далеко не все старые промышленные здания – безликие бетонные коробки цехов. Любой знаток Петербурга расскажет вам о замечательных образцах промышленной архитектуры XIX – начала XX вв., сохранившихся до сегодняшнего дня. Большинство из них – охраняемые памятники, но многие нуждаются в серьезной реставрации. Для таких памятников редевелопмент – спасение. Это произошло, например, с водонапорной башней Охтинской бумагопрядильной мануфактуры на Свердловской набережной. После реставрации она стала необычным архитектурным акцентом внутренней территории новых жилых комплексов – «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы».

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