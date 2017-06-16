Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге

Неожиданное заявление сделало руководство Росгвардии спустя четыре дня после митинга против коррупции в Петербурге. Как сообщил замглавы ведомства Сергей Меликов, боец ОМОНа получил удар ножом во время несанкционированного мероприятия на Марсовом поле. Оружие не пробило спецзащиту.

Как рассказал 16 июня Меликов, удар в спину один из гвардейцев получил, когда подразделения выстраивали линию блокирования митингующих.

«Только средства защиты позволили ему (бойцу – Прим. ред.) остаться невредимым», – добавил он, заявив о том, что «провокации были налицо».

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу затруднились с точностью сказать, возбуждено ли дело по факту нападения на сотрудника ОМОНа с ножом, и просили перезвонить позже.

Напомним, во время акции протеста на Марсовом поле еще один боец Росгвардии лишился зуба. Следственный комитет квалифицировал инцидент как нападение на стража порядка. Предполагается, что отвечать за это по уголовной статье будет 17-летний школьник. Московский митинг также не обошёлся без пострадавших гвардейцев. Во время разгона протестующих на Тверской улице одному из бойцов в лицо брызнули из газового баллончика. СК утверждает, что виновник задержан и ответит за ожог глаза у силовика.