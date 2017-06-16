Еще
14:13 16.06.2017
Новость часа
13:07
«Автово» открыто после проверки
Пришлите свою новость!
14:08
Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной
14:00
Координатор штаба Навального в Петербурге оштрафована за то, что "использовала локти", сопротивляясь полиции
13:49
ЗакС и губернатор смогут увольнять чиновников в связи с утратой доверия
13:47
На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод
13:45
Накануне Кубка Конфедераций водители атаковали МФЦ на Петроградском
13:43
Банк России понизил ключевую ставку до 9%
13:33
В акушерском отделении новой Боткинской больницы родились уже четверо детей
13:28
Ирада Вовненко уволилась из Исаакиевского собора
13:26
Разводить Биржевой мост будут чаще
13:17
Песков рассказал об отдельной папочке с выпадами в адрес Путина
13:15
Протоиерея Чаплина выгнали со съемок "Пусть говорят" по настоянию черных магов
13:10
Мутко: Поле на «Санкт-Петербург Арене» нужно выкатывать либо менять каждые 3-4 месяца
13:07
«Автово» открыто после проверки
13:00
В украинском Павлограде задерживают возможных причастных к убийству Вороненкова
12:53
Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге
12:47
Миллиардер Оноков станет президентом БК «Зенит»
12:42
Больная раком жительница Заполярья после общения с Путиным экстренно госпитализирована
12:35
За день до старта Кубка конфедераций продано всего 60% билетов
12:33
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
12:30
На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash
12:25
На 23-й линии к приезду Медведева совсем запретили парковку
12:21
Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну
12:17
Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов
12:14
Самолёты-шпионы зачастили к границам России
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:00
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
11:55
Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района
11:50
Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше
11:42
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
11:32
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
11:30
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
11:22
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%
11:16
В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»
11:07
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
10:51
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
10:44
Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»
10:29
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
10:18
Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре
10:07
Финляндия заняла восьмое место в списке самых дорогих стран Европы
10:01
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
09:54
Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»
09:46
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
09:38
В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия
09:30
Петербургские «химики» попались на торговле психотропом
09:22
Медведев поручил улучшить Sukhoi Superjet 100
09:09
СМИ сообщают о выборе новой столицы боевиками «Исламского государства»
09:01
Байкер врезался в припаркованную машину на Светлановском и попал в реанимацию
08:53
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
08:45
Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным
08:37
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
08:29
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
08:21
Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ
08:13
Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом
08:05
Путин обвинил США во вмешательство в выборы в России
05:32
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
02:28
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
01:56
В Эрмитаже покажут вещи египетской царицы Нефертари
01:28
Эми Питерс откроет новое пространство новым альбомом
01:15
На "Лендоке" покажут "Россию как сон"
00:33
Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось
00:20
От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро
00:11
Студенты: юрфак СПбГУ закроют ради Медведева
15/06
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
15/06
Завод «Пекарь» на 11-й Красноармейской хотят застроить жильем
15/06
Дольщики "Города" получили первые ключи от квартир в ЖК "Ленинский парк"
15/06
Биржи США снизились
15/06
Мировые цены на нефть снижаются
15/06
Финны обеспокоены усилением активности российских ВВС на Балтике
15/06
Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"
15/06
В Петербурге назвали имена лучших врачей и медсестер 2017 года
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.06.2017 12:53
17 Комментариев

Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге

Неожиданное заявление сделало руководство Росгвардии спустя четыре дня после митинга против коррупции в Петербурге. Как сообщил замглавы ведомства Сергей Меликов, боец ОМОНа получил удар ножом во время несанкционированного мероприятия на Марсовом поле. Оружие не пробило спецзащиту.

Как рассказал 16 июня Меликов, удар в спину один из гвардейцев получил, когда подразделения выстраивали линию блокирования митингующих.

«Только средства защиты позволили ему (бойцу – Прим. ред.) остаться невредимым», – добавил он, заявив о том, что «провокации были налицо».

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу затруднились с точностью сказать, возбуждено ли дело по факту нападения на сотрудника ОМОНа с ножом, и просили перезвонить позже.

Напомним, во время акции протеста на Марсовом поле еще один боец Росгвардии лишился зуба. Следственный комитет квалифицировал инцидент как нападение на стража порядка. Предполагается, что отвечать за это по уголовной статье будет 17-летний школьник. Московский митинг также не обошёлся без пострадавших гвардейцев. Во время разгона протестующих на Тверской улице одному из бойцов в лицо брызнули из газового баллончика. СК утверждает, что виновник задержан и ответит за ожог глаза у силовика.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (17)
Snaky
16 июня 2017 г. 14:08
"Ранен" всё тот-же профессиональный пострадавший? Или на этот раз другой?
муматор
16 июня 2017 г. 14:08
Ленетер*: ну дык объясните, где он четыре дня с ножом в спине ходил.
Lux
16 июня 2017 г. 13:45
Клапауциус: ага и сам момент удара был пропущен — бдительный омон! таких дел можно состряпать кучу, под бюджетное финансирование усё оборудование обновить!
Lux
16 июня 2017 г. 13:39
Венед: да, загадочная история ранения камуфлы.. и большие перспективы для сотрудников росгвардии.
Клапауциус
16 июня 2017 г. 13:38
Lux: Причем обнаружилось это только через 4 дня, наверное, раньше его просто не снимали.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Советник губернатора Алексей Бурчик впал в глубокую кому после ДТП на Миллионной
На Салова ФСБ выпотрошила подпольный алкозавод
«Автово» открыто после проверки
В украинском Павлограде задерживают возможных причастных к убийству Вороненкова
Росгвардия заявляет о ранении ОМОНовца на митинге в Петербурге
В Финляндии пожилой "вандал" сбил из ружья мешавший ему отдыхать дрон
Самолёты-шпионы зачастили к границам России
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Самолёты-шпионы зачастили к границам России

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.