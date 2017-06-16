Миллиардер Оноков станет президентом БК «Зенит»

Миллиардер и президент баскетбольного клуба «Спартак» Игорь Оноков перейдет на аналогичную должность в баскетбольный клуб «Зенит». Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, назначение произойдет в начале следующей недели.

«Пока это неофициальная информация. В понедельник, возможно, будет известно более конкретно. Это же не от меня зависит. Вопрос находится на стадии рассмотрения», – заявил сам Оноков по телефону.

Напомним, прошедший сезон петербургский БК «Спартак» провел в третьем дивизионе российского баскетбола, в котором занял пятое место. БК «Зенит» дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.

Игорь Оноков — генеральный директор ООО «Леонтьевский Мыс», почетный консул Мальты. Действующий президент Фонда развития баскетбола им. В. Кондрашина и А. Белова по баскетболу. Занимает 258-е место в рейтинге миллиардеров — 2016 «Делового Петербурга», его состояние оценивается в 1 млрд рублей.