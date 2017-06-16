Больная раком жительница Заполярья после общения с Путиным экстренно госпитализирована

Жительница города Апатиты (Мурманская область) Дарья Старикова, у которой диагностирован рак четвертой степени, после общения с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе «прямой линии» была экстренно госпитализирована. Об этом FlashNord 16 мая сообщил представитель регионального министерства здравоохранения.

«Девушка вчера вечером была доставлена в местное отделение реанимации, после чего санитарной авиацией перевезена в областной центр», — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить состояние больной.

Накануне в ходе «прямой линии» к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница Апатитов Дарья Старикова, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. После «прямой линии» региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность».