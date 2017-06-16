За день до старта Кубка конфедераций продано всего 60% билетов

Около 60 процентов билетов на матчи Кубка конфедераций — 2017 продано на данный момент. Об этом в пятницу, 16 июня, на пресс-конференции в Петербурге рассказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

«Цены на билеты установлены советом, у которого есть опыт распространения билетов. 480 тысяч билетов уже проданы, то есть это где-то 60 процентов. Думаю, что будут аншлаги на всех играх. На матч-открытие Россия — Новая Зеландия продано 44 тысячи билетов, в продаже остаётся около семи тысяч. На игру Россия — Португалия уже несколько недель назад все билеты были проданы», — цитирует Самуру «Чемпионат.com».

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцев и гостей города на матч открытия Кубка конфедераций 17 июня Россия — Новая Зеландия доставят 150 бесплатных автобусов. Шаттлы должны заменить автомобили, для которых в день мероприятия Крестовский остров закроют.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).