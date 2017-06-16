В ЖК «GreenЛандия» зацвел яблоневый сад

Во дворе корпусов 12-15 в ЖК «GreenЛандия» у метро «Девяткино» зацвели яблони, посаженные осенью 2016 года.

На деревьях разных сортов распустились белые и розовые цветы. Для оформления сада был разработан интересный ландшафтный дизайн-проект, включающий сеть прогулочных пешеходных дорожек. Декоративные яблони с розовыми цветами расположились в центре, их эффектно окружают карликовые яблони с белыми цветами.

ЖК «GreenЛандия»

Возле яблоневого сада компания Setl City построила площадку для волейбола и игровой комплекс для детей. Первые жители корпусов 12-15, заселение в которые начнется до конца лета, смогут заниматься спортом и гулять среди яблонь, лип и сирени.

Setl City и «Петербургская Недвижимость» проводят субботники в ЖК «GreenЛандия». Так, в 2017 году жители и представители местной администрации высадили во дворах комплекса липы, барбарис, бузину, калину, ели и клены, а также 157 сиреневых кустов на бульваре Менделеева, между Воронцовским бульваром и улицей Шувалова. Таким образом, благодаря Setl City и «Петербургской Недвижимости» у жителей ЖК «GreenЛандия» появилось живописное место для прогулок и отдыха.

Отметим, что Setl City постоянно расширяет социальную и торгово-сервисную инфраструктуру жилого комплекса. В марте в корпусе 9а, который находится на ул. Шувалова, д.7, начал работу детский сад и центр развития «Новая история Greenland». Для жителей квартала работает заведение новой сети «Теплого хлеба и под одеяло» от известной пекарни-кондитерской «Буше», салон красоты, стоматология, аптека, продуктовые супермаркеты.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

