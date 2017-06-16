На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал СМИ о подробностях церемонии открытия Кубка конфедераций в Петербурге.

«Завтра 2000 артистов примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Зрителям стоит приходить именно к 16:00. Будут представлены города. Выступят известные исполнители: Алсу, Лазарев, DJ Smash. Будет ярко и интересно. Мы рады принять в России всех гостей», — цитирует Сорокина «Чемпионат.com» 16 июня.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).