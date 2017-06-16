Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну

Московский городской суд заблокировал пиратскую версию интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну, которая была опубликована на сайте http://tushkan.club, передает РИА Новости 16 июня со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Ульяну Солопову.

«Судья Александра Лопаткина удовлетворила заявление акционерного общества «Первый канал» о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение, размещенное на сайте… http://tushkan.club», — заявила она.

По словам Солоповой, решением суда Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения «Интервью Путина» на данном сайте.

В России четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» 19–22 июня покажет Первый канал.