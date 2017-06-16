Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам

Комитет по законодательству петербургского парламента проголосовал за проект обращения ЗакСа к министру энергетики Александру Новаку. Как сообщает 16 июня корреспондент "Фонтанки" из ЗакСа, в рамках данного документа парламентарии хотят попросить чиновника помочь грибникам, заблудившимся в лесу, и разрешить установить на объектах энергетики указатели с информацией о расстоянии до ближайшего населённого пункта.

"Наступил летний сезон, люди скоро пойдут за грибами. Но не все умеют ориентироваться по мху и муравейникам. Тема грибного сезона близка всем", – заверил присутствующих глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

В рамках голосования он также спросил у коллег-депутатов, кто из них настоящий грибник. Все члены комитета подняли руки, поддержав проект единогласно.