Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов

Сбербанк нашел замену инкассаторам. Первая операция по перевозке денег дроном прошла успешно.

Об этом на своей странице в Facebook 16 июня сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис. Как рассказывает топ-менеджер, в рамках пилотного проекта беспилотник осуществил реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Дрон беспрепятственно преодолел расстояние в 10 километров.

Испытания, как обещает Хасис, будут продолжены.

О том, что Сбер задумался о доставке наличных дронами, в мае 2017 года заявлял его глава Герман Греф. Он уверял, что разрабатываемая технология нацелена на использование «спецконтейнеров», которые запрограммированы «превращать наличность в обычную бумагу», если груз доставлен не по назначению.

В соцсетях нововведение банка уже встретили шутками и мемами о закупке клиентами Сбербанка дробовиков для отстрела беспилотников.