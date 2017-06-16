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16.06.2017 12:17

Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов

Сбербанк нашел замену инкассаторам. Первая операция по перевозке денег дроном прошла успешно.

Об этом на своей странице в Facebook 16 июня сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис. Как рассказывает топ-менеджер, в рамках пилотного проекта беспилотник осуществил реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Дрон беспрепятственно преодолел расстояние в 10 километров.

Испытания, как обещает Хасис, будут продолжены.

О том, что Сбер задумался о доставке наличных дронами, в мае 2017 года заявлял его глава Герман Греф. Он уверял, что разрабатываемая технология нацелена на использование «спецконтейнеров», которые запрограммированы «превращать наличность в обычную бумагу», если груз доставлен не по назначению.

В соцсетях нововведение банка уже встретили шутками и мемами о закупке клиентами Сбербанка дробовиков для отстрела беспилотников.


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На квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» снижены ставки по ипотеке
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
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