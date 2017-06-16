Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района

Валерий Сапожников официально вступил в должность руководителя администрации Фрунзенского района.

Как сообщает 16 июня пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение «О кадрах». Согласно документу Валерий Сапожников оставляет должность первого заместителя главы Петроградского района и переходит во Фрунзенский, администрацию которого он возглавит.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром в пятницу Сапожникова представят в качестве нового начальника. При этом кто займет его место в Петроградском районе, по-прежнему неизвестно.

Валерий Сапожников родился 30 августа 1959 года в Алма-Ате. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик». В 1991 году он работал начальником отдела по работе с молодежью Дзержинского райисполкома, а с 1992 года занимал пост председателя комитета по делам молодежи администрации Дзержинского района. В 1994 году стал начальником отдела по делам молодежи администрации Центрального района. В 1996-м возглавлял комитет по делам семьи, детства и молодежи Смольного. Затем работал в администрации Выборгского района, оттуда был переведен в администрацию Петроградского района.