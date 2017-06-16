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16.06.2017 11:50

Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше

Автобусы для футбольных болельщиков в день открытия Кубка конфедераций запустят раньше, чтобы все желающие не только добрались, но и попали на стадион вовремя.

Как сообщает 16 июня пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс», церемония открытия футбольного чемпионата на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском 17 июня начнется в 16 часов. Для того чтобы все попали на красочное шоу, шаттлы для футбольных болельщиков начнут работу на 2 часа раньше анонсированного времени.

Так, с 13:00 откроют маршруты на трансфере S2 от «Площади Восстания» до автостанции «Крестовский остров», S3 от «Петроградской» до той же автостанции, S4 от «Выборгской» до  автостанции «Крестовский остров» и S6 от «Чкаловской» до Спортивной улицы. При этом маршрут S10 от аэропорта Пулково до пересечения Северной дороги и Рюхиной улицы начнет работу в 15:00.

Кроме того, маршрут S1 от Пулково до «Площади Восстания» будет работать c 05 утра 17 июня до 05 утра 18 июня.

В компании отмечают, что автобусы от станций метро до Восстания и аэропорта до Крестовского острова будут курсировать до начала матча и по его окончании. А на время его проведения работать не будут.

Всего, как ранее писала «Фонтанка», зрителей на матч открытия Кубка конфедераций доставят 150 бесплатных автобусов http://www.fontanka.ru/2017/06/15/068/.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).


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