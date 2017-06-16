На торги по рекламе пожаловались еще две компании

В Петербургском УФАС 16 июня прошло заседание по жалобам на торги по наружной рекламе. Кроме компании «Постер», о претензиях которой уже ранее сообщала «Фонтанка», конкурсную документацию решили оспорить еще две компании — ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш».

Заявители указали на ошибки в технической документации: зачеркнутая фраза «в обязательном порядке» создает двоякое толкование, также в одном из пунктов требуется представление «всей необходимой информации», но отсутствует пояснение, какой именно. Также компании согласились с замечаниями, которые до этого высказал «Постер».

Все это, по мнению ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш», препятствует их участию в торгах. В отличие от «Постер», которая является одним из крупнейших участников петербургского рынка наружной рекламы, ООО «Престиж-Строй» и ООО «Техмаш» до этого рекламой не торговали и не известны другим игрокам. По данным СПАРК, специализация «Престиж-Строй» – разборка и снос зданий, «Техмаш» – деятельность автомобильного и грузового транспорта.

Комиссия УФАС приняла решение отложить рассмотрение в связи с тем, что все три заявителя подготовили дополнения к жалобам, однако комитет по печати, выступающий организатором торгов, еще не успел с ними ознакомиться.

Напомним, всего в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.