В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми

Сотрудники полиции совместно с СК, ФСБ и Росфинмониторингом выявили почти 200 каналов торговли людьми в РФ в прошлом году, сообщил замглавы управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ Андрей Гусенко.

"В рамках проведённых мероприятий выявлено 188 каналов торговли людьми, в том числе 78, связанных с сексуальной эксплуатацией, 73 – с трудовой эксплуатацией", — приводит 16 июня слова Гусенко журнал МВД РФ "Полиция России".

По его словам, было задокументировано 23 преступления по фактам торговли людьми и использования рабского труда.

Как заявил Гусенко, большую обеспокоенность также вызывает деятельность этнических преступных группировок, в частности, похищение людей с целью выкупа.