Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе – апреле 2017 года составил 24,486 миллиарда долларов, показав рост на 37% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, о которых 16 июня сообщает РИА Новости.

При этом экспорт из РФ в Китай составил 11,854 миллиарда долларов (рост на 46,2%), импорт РФ из Китая — 12,631 миллиарда долларов (рост на 29,3%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 14,3% с 13,4% годом ранее.