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16.06.2017 17:20

В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура

В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура
ЖК «Граффити»

Строительная компания «Ойкумена» представила новое масштабное художественное произведение стрит-арта.

На роспись стен двух высотных домов в жилом комплексе  с символичным названием «Граффити» художников вдохновили приключения Алисы в стране чудес.

 «Пятьдесят тысяч оттенков серого» – так охарактеризовал общую цветовую гамму петербургской массовой жилой застройки со-основатель Института исследования стрит-арта Михаил Астахов. И появление такого архитектурного и художественного объекта, как ЖК «Граффити» он считает большой удачей для города. В нем будет жить не только удобно, но и радостно.

ЖК «Граффити»
ЖК «Граффити»

– То, что мы видели сегодня, является продолжением работы нашей компания в других проектах и в других городах, – говорит исполнительный директор ЗАО «Ойкумена» Роман Мирошников. – Наш слоган «Дом – это не только стены». И мы должны создать для наших будущих жителей такую среду, которая позволит им чувствовать себя комфортно не только в пределах собственной квартиры. Поэтому мы  всегда уделяли особое внимание благоустройству территорий.

Как это реализуется на деле продемонстрировали во время презентации. «Алиса» стала третьей частью большого проекта. Ранее известные российские уличные художники  расписали шесть объектов на территории комплекса. А один из настенных рисунков уже вошел в историю отечественного стрит-арта – он стал самым высоким в России.

В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура

Приключения Алисы не случайно выбрали для оформления очередных корпусов ЖК «Граффити». В одном из них будет расположен детский сад на 50 мест. Авторы проекта решили, что сказочная атмосфера должна присутствовать повсюду. Радовать и детей, и взрослых. Весь декор внутреннего двора навеян творчеством Льюиса Керолла. Здесь можно будет отдохнуть в беседках в виде чашек и огромных грибов, пройтись по шахматной доске, а выходы из подземных паркингов превратятся в королевские замки.

Атмосфера в этих дворах будет не только сказочной, но и безопасной. В них нет сквозных проездов  и они закрыты для автомобилей.

Справка о компании ЗАО «Ойкумена»


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В ЖК «Граффити» показали, какой красочной может быть петербургская архитектура

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