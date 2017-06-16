Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур

Заключительная, четвертая серия «Интервью с Путиным» началась с того, что российский президент лично принес кофе Оливеру Стоуну. Видимо, в этом и заключается ответ на вопрос, зачем знаменитый режиссер затеял свой документальный сериал.

Обещанной сенсации так и не случилось. Ни о выборах, ни о наследниках новой конкретной информации не прозвучало. Выяснилось только, что родители Путина восхищались Сталиным, а Путин – своими родителями. Как и миллионы других родившихся в СССР его ровесников. Видимо, режиссеру все-таки предстоит быть битым на родине – именно диалогом про битье заканчивается фильм Стоуна. Впрочем, в России, как известно, заслуженные иностранные звезды легко получают паспорта – и спокойную старость.

Это не мы

Стоун начал разговор с только что прошедших в США выборов президента. И о том, что Россия якобы повлияла на их исход, чтобы помочь понравившемуся ей Дональду Трампу.

«Знаете, это глупое заявление. Мы симпатизируем господину Трампу в желании восстановить российско-американские отношения, – сказал Путин. – Мы не занимались никакими хакерскими атаками. И трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты.

А то, что неустановленные вскрыли серьезные проблемы внутри демократической партии – не думаю, что это серьезно повлияло на результаты».

Также Путин подтвердил давно известную истину о том, почему российские чиновники не уходят в «отставку чести» после скандалов во вверенных им областях: «То, что руководительница демпартии подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда». (Дебби Вассерман-Шульц, глава Национального комитета Демократической партии США, покинула пост после разоблачений Wikileaks. – Прим. ред.)

Путин подчеркнул, что хакеры, кем бы они ни были, ничего не придумали и не солгали в своих выкладках.

Атаки из кровати

Стоун спровоцировал заочный диалог своего героя со свежеизбранным президентом США Дональдом Трампом. В частности, Путин отреагировал на реплику Трампа о том, что Россия «хакнула» Америку.

– Я не понимаю, что такое «Россия взломала», – сказал российский лидер. – Я слышал и другие его заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно. Человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером. И при этом можно так показать трафик движения всех этих атак, что непонятно, откуда они происходили.

– Как же Трамп будет работать дальше со своей разведкой, если разведка утверждает, что это Россия взломала выборы? Это тупик.

– Это не тупик. Это только кадровый вопрос, – сказал Путин.

Стоун уточнил, о чем российский президент беседовал с Трампом во время их первого телефонного разговора. Сенсации не произошло.

«Мы говорили о борьбе с терроризмом, упомянули проблему Северной Кореи, говорили о ядерном разоружении. Упомянули Украину», – сказал Путин.

Железо крепкое и скрипты наши быстры

Стоун процитировал собственный фильм об Эдварде Сноудене – о том, что США, в случае необходимости, могут устроить в Японии тотальный блэкаут с помощью компьютерных технологий. И уточнил, готовится ли Россия к защите от таких угроз.

«Вы не поверите, но я вам скажу странную вещь. Мы с начала 90-х годов исходили из того, что холодная война закончилась, – сказал на это Путин. – Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования почти не было построено. Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд — и "железо", и программное обеспечение. И у нас очень много и европейского оборудования, и американского. Даже в спецслужбах и в Министерстве обороны. Но в последнее время мы, конечно, начали осознавать эту угрозу. И, конечно, задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность. Мы, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги».

Путин отметил, что у некоторых российских компаний внешний оборот уже составляет 7 миллиардов долларов в год. «Они уже стали конкурентами на рынке программного обеспечения. И "железо" так называемое развивается очень активно. Появляются суперкомпьютеры», – сказал президент.

Когда Россия была открытой

«У нас на наших заводах по производству ядерного оружия сидели американские наблюдатели. До 2006. Степень открытости России была потрясающая. Но этого никто не захотел оценить».

Там не было кур

– Между Россией и США идет тайная битва в сфере кибертехнологий. Вы пытаетесь что-то сделать против США?

– Ну, наверное, если есть действие, всегда есть противодействие, – сказал Путин с хитрой ухмылкой.

На это Стоун отреагировал репликой, обращенной к переводчику: мол, у Путина «виноватый» вид, но он просто играет с собеседником, «как лиса, которая вышла из курятника».

– Да, только там кур не было, к сожалению, — заметил Путин.

Это не вы

– Возможно ли, что атака на крупнейшие российские банки 8 ноября 2016 года была со стороны США?

– Действительно, появилась информация о том, что такая атака готовится. У нас не было стопроцентной уверенности, – сказал Путин. – Но на всякий случай представители банковского сообщества обратились в СМИ и информировали своих клиентов, население, что такие атаки возможны, и они призывают людей не беспокоиться, не нервничать, не обращаться за снятием своих вкладов. Мы не утверждаем, что это было со стороны Соединенных Штатов. У нас нет доказательств.

ЦК США

Стоун напомнил Путину, как бывший вице-президент США Джо Байден пообещал атаковать Россию на выборах так же, как она – США. Путин заметил, что времени на какие-либо серьезные решения у администрации Обамы все равно не оставалось. И охарактеризовал излет президентского срока своего «западного партнера» Барака так:

«Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они друг друга награждали орденами. Это было очень смешно, честно говоря».

Слабая экономика как тайное оружие

Стоун уточнил, не опасаются ли россияне «скрытой кибервойны», когда атака может случиться откуда угодно.

«Страха среди российских граждан посеять практически невозможно, – сказал президент. – Это первое. А второе – более уязвимы для таких атак более выстроенные экономики».

«Я не хотел говорить, но вы вытаскиваете из меня эту информацию, – «сдался» Путин. – Полтора года назад, осенью 2015 года мы сделали предложение нашим американским партнерам проработать эти вопросы и заключить соглашение о правилах работы в этой сфере. Американская сторона промолчала и не ответила нам сначала».

А у вас Кромвеля вешают

В четвертой серии Стоун почти 4 минуты говорил, ходил и двигал руками в кадре без своего объекта исследования – режиссер провел мини-экскурсию для зрителей по Красной площади, Мавзолею и вдоль Кремлевской стены. Все это было лишь прелюдией к вопросу президенту Путину: а как он относится к Сталину?

«Известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, – сказал Путин. – Но, когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны. А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной, как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но я думаю, что его отношение к Сталину не менялось никогда.

Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом.

Что касается его демонизации. В английской истории был такой деятель как Кромвель. Он был кровавый человек. Пришел на волне революционных преобразований. Превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? На волне революции пришел к власти и не только вернул монархию, но еще и объявил себя императором. И привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению.

Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно».

Президент подчеркнул, что «излишняя демонизация Сталина — это один из способов атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» При этом Путин отметил, что нельзя забывать все ужасы сталинизма и концлагерей. «Это сложная фигура, я думаю, в конце жизни…» – но что именно «в конце жизни», герою фильма не дал договорить суровый монтажер, обрезавший фразу.

Стоун уточнил, восхищались ли Сталиным мама и папа Путина. "Ну конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан Советского Союза восхищались Сталиным", — сказал Путин.

Отец знал

«Отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром, – сказал Путин. – Но даже когда я не был премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил, всегда говорил — вот мой президент идет».

Богатый Путин и жулики

Стоун напомнил Путину о некоторых олигархах, которые сейчас находятся в Лондоне, а к богатству пришли во время правления Путина. И на всякий случай уточнил, правда ли, что именно Путин, а не какой-нибудь Рокфеллер или Морган, самый богатый человек на планете?

Путин в который раз удовлетворенно усмехнулся.

«У меня нет такого богатства, о котором говорят, – сказал российский президент. – Я помню, когда я приехал в Москву из Петербурга, я был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось. Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я не мог долго к этому привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений. Ну что такое олигархия? Это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения. Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть».

Далее последовало важное послание российскому бизнесу.

«В 2008 году многие предприниматели, с которыми я не был знаком, вдруг проявили свои лучшие качества, взяли на себя ответственность за свои предприятия, сохранение коллективов. Рисковали своими капиталами, – сказал Путин. – Надеюсь, что в таком качестве, соблюдая действующее законодательство, мы будем и дальше развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом.

Сейчас мне представляется, что вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-е или в начале 2000-х годов. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача. Она заключается в большой разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов. У нас в 2000-м году за чертой бедности проживало где-то около 40 миллионов человек. Тоже большая цифра, но она сокращена более чем в два раза.

Что касается олигархии, я сейчас в этом проблемы, честно говоря, вообще никакой не вижу».

Очень небогатый Путин

«Чушь все это, – сказал Путин в ответ на вопрос о своем богатстве. – Нет и никогда не было. Если бы было, давно бы это предъявили.

Вы знаете, не думаю, что это большое счастье. Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить, и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, которые имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант. Вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь».

Выборы-2018: пусть будет интрига

– Если в 2018 году вы выиграете выборы, вы будете президентом и премьером дольше, чем Рузвельт, и почти столько же, как Сталин. У вас не наблюдается привыкания к власти? Вы уверены, что Россия так уж нуждается в вас? – спросил Стоун.

– Россия сама решает, в ком она нуждается. Что касается смены власти, безусловно, она должна быть. И в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но – между людьми национально ориентированными. Что касается выборов 18-го года, хочу сказать, что есть вещи, в которых все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду.

Смотрела Венера Галеева, «Фонтанка.ру»