Еще
12:33 16.06.2017
Новость часа
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
Пришлите свою новость!
12:30
На церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash
12:25
На 23-й линии к приезду Медведева совсем запретили парковку
12:21
Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну
12:17
Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов
12:14
Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:00
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
11:55
Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района
11:50
Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше
11:42
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
11:32
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
11:30
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
11:22
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%
11:16
В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»
11:07
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
10:51
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
10:44
Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»
10:29
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
10:18
Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре
10:07
Финляндия заняла восьмое место в списке самых дорогих стран Европы
10:01
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
09:54
Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»
09:46
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
09:38
В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия
09:30
Петербургские «химики» попались на торговле психотропом
09:22
Медведев поручил улучшить Sukhoi Superjet 100
09:09
СМИ сообщают о выборе новой столицы боевиками «Исламского государства»
09:01
Байкер врезался в припаркованную машину на Светлановском и попал в реанимацию
08:53
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
08:45
Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным
08:37
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
08:29
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
08:21
Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ
08:13
Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом
08:05
Путин обвинил США во вмешательство в выборы в России
05:32
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
02:28
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
01:56
В Эрмитаже покажут вещи египетской царицы Нефертари
01:28
Эми Питерс откроет новое пространство новым альбомом
01:15
На "Лендоке" покажут "Россию как сон"
00:33
Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось
00:20
От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро
00:11
Студенты: юрфак СПбГУ закроют ради Медведева
15/06
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
15/06
Завод «Пекарь» на 11-й Красноармейской хотят застроить жильем
15/06
Дольщики "Города" получили первые ключи от квартир в ЖК "Ленинский парк"
15/06
Биржи США снизились
15/06
Мировые цены на нефть снижаются
15/06
Финны обеспокоены усилением активности российских ВВС на Балтике
15/06
Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"
15/06
В Петербурге назвали имена лучших врачей и медсестер 2017 года
15/06
«Зенит» претендует на игрока «Ливерпуля»
15/06
В Юнтоловском заказнике ищут младенца и его бабушку
15/06
В Пулково задействовали резервное электроснабжение
15/06
Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео
15/06
Сталлоне сказал, кого считает настоящим Рокки
15/06
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей
15/06
Валерий Сапожников уходит на повышение во Фрунзенский район
15/06
Председателем совета директоров «Ленэнерго» избран Олег Бударгин
15/06
В Петербурге открылся Большой Бизнес Фан Фестиваль
15/06
Якунин назвал свое шубохранилище «всего лишь кладовкой»
15/06
После звонка о стрельбе Росгвардия выехала на северо-запад Петербурга
15/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 15 июня
15/06
13 лет за убийство семнадцатилетней давности получил в Махачкале бизнесмен из Петербурга
15/06
Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Петербурга
15/06
ГИБДД: В Петербурге есть международные водительские права
15/06
Инженерную подготовку участка в районе Каменки за 880 млн выполнит «А-Проект»
15/06
Петербург попрощался с Данни
15/06
После статьи "Фонтанки" с сайта Смольного исчезла эмблема Имперского легиона
15/06
Кадыров сообщил о досрочном завершении программы переселения из ветхого жилья в Чечне
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.06.2017 12:14

Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России

Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России
Министерство обороны РФ

Возросший интерес иностранных государств к России отметили в Министерстве обороны РФ: за неделю резко участились разведывательные полёты у государственных границ.

Министерство обороны РФ

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Как сообщили в ведомстве 16 июня, за последние семь дней дежурные силы ПВО 18 раз объявляли перехват. Вблизи каких территорий летали чужие самолёты, не поясняется. Также военные не разглашают, под каким флагом прилетали гости. Однако полёты шпионов фиксировали на 27 процентов чаще.

Итоги недели Минобороны РФ представило в виде инфографики с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил. Сообщается, что такой отчёт о жизни российской армии станет еженедельным. Ведомство намерено знакомить с ходом отбора кандидатов на военную службу по контракту, объемом воинских перевозок, жилищными субсидиями и международными инспекциями.

Ранее в графическом формате рассказывали преимущественно о вооружении российской армии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия
Петербургские «химики» попались на торговле психотропом
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.