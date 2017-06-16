Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России

Возросший интерес иностранных государств к России отметили в Министерстве обороны РФ: за неделю резко участились разведывательные полёты у государственных границ.

Как сообщили в ведомстве 16 июня, за последние семь дней дежурные силы ПВО 18 раз объявляли перехват. Вблизи каких территорий летали чужие самолёты, не поясняется. Также военные не разглашают, под каким флагом прилетали гости. Однако полёты шпионов фиксировали на 27 процентов чаще.

Итоги недели Минобороны РФ представило в виде инфографики с ключевыми показателями деятельности Вооруженных сил. Сообщается, что такой отчёт о жизни российской армии станет еженедельным. Ведомство намерено знакомить с ходом отбора кандидатов на военную службу по контракту, объемом воинских перевозок, жилищными субсидиями и международными инспекциями.

Ранее в графическом формате рассказывали преимущественно о вооружении российской армии.