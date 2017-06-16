Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев

По данным Государственной пограничной службы Украины, границу со странами Евросоюза без виз пересекли более 8,5 тысяч украинцев. Об этом говорится в сообщении ведомства от 16 июня.

При этом с начала действия безвизового режима границу со странами ЕС пересекли почти 315 тысяч граждан Украины.

«Во время путешествия 63 тыс. наших соотечественников использовали биометрические паспорта. Из них 8,69 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — говорится в сообщении.

Во въезде было отказано 16 украинцам из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Ранее, 11 июня, безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались более 1,1 тыс. граждан Украины. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров сравнил соглашение о безвизовом режиме Украины с ЕС с «рваными трусами».