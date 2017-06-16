Еще
12:33 16.06.2017
Новость часа
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
Пришлите свою новость!
12:25
На 23-й линии к приезду Медведева совсем запретили парковку
12:21
Суд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну
12:17
Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов
12:14
Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России
12:06
Метро «Автово» закрыто из-за бесхозного предмета
12:00
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
11:55
Полтавченко подписал назначение Сапожникова на пост главы Фрунзенского района
11:50
Шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург» начнут работу на два часа раньше
11:42
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
11:32
На торги по рекламе пожаловались еще две компании
11:30
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
11:22
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе - апреле вырос на 37%
11:16
В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»
11:07
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
10:51
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
10:44
Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»
10:29
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
10:18
Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре
10:07
Финляндия заняла восьмое место в списке самых дорогих стран Европы
10:01
Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли
09:54
Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»
09:46
Неудачливый покупатель отдал 3 миллиона за призрачный Range Rover
09:38
В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия
09:30
Петербургские «химики» попались на торговле психотропом
09:22
Медведев поручил улучшить Sukhoi Superjet 100
09:09
СМИ сообщают о выборе новой столицы боевиками «Исламского государства»
09:01
Байкер врезался в припаркованную машину на Светлановском и попал в реанимацию
08:53
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
08:45
Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным
08:37
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
08:29
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
08:21
Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ
08:13
Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом
08:05
Путин обвинил США во вмешательство в выборы в России
05:32
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
02:28
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
01:56
В Эрмитаже покажут вещи египетской царицы Нефертари
01:28
Эми Питерс откроет новое пространство новым альбомом
01:15
На "Лендоке" покажут "Россию как сон"
00:33
Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось
00:20
От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро
00:11
Студенты: юрфак СПбГУ закроют ради Медведева
15/06
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
15/06
Завод «Пекарь» на 11-й Красноармейской хотят застроить жильем
15/06
Дольщики "Города" получили первые ключи от квартир в ЖК "Ленинский парк"
15/06
Биржи США снизились
15/06
Мировые цены на нефть снижаются
15/06
Финны обеспокоены усилением активности российских ВВС на Балтике
15/06
Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"
15/06
В Петербурге назвали имена лучших врачей и медсестер 2017 года
15/06
«Зенит» претендует на игрока «Ливерпуля»
15/06
В Юнтоловском заказнике ищут младенца и его бабушку
15/06
В Пулково задействовали резервное электроснабжение
15/06
Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео
15/06
Сталлоне сказал, кого считает настоящим Рокки
15/06
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей
15/06
Валерий Сапожников уходит на повышение во Фрунзенский район
15/06
Председателем совета директоров «Ленэнерго» избран Олег Бударгин
15/06
В Петербурге открылся Большой Бизнес Фан Фестиваль
15/06
Якунин назвал свое шубохранилище «всего лишь кладовкой»
15/06
После звонка о стрельбе Росгвардия выехала на северо-запад Петербурга
15/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 15 июня
15/06
13 лет за убийство семнадцатилетней давности получил в Махачкале бизнесмен из Петербурга
15/06
Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Петербурга
15/06
ГИБДД: В Петербурге есть международные водительские права
15/06
Инженерную подготовку участка в районе Каменки за 880 млн выполнит «А-Проект»
15/06
Петербург попрощался с Данни
15/06
После статьи "Фонтанки" с сайта Смольного исчезла эмблема Имперского легиона
15/06
Кадыров сообщил о досрочном завершении программы переселения из ветхого жилья в Чечне
15/06
В Лаппеенранте задержали российскую яхту с 17 нелегалами на борту
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
16.06.2017 11:07

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев

По данным Государственной пограничной службы Украины, границу со странами Евросоюза без виз пересекли более 8,5 тысяч украинцев. Об этом говорится в сообщении ведомства от 16 июня.

При этом с начала действия безвизового режима границу со странами ЕС пересекли почти 315 тысяч граждан Украины.

«Во время путешествия 63 тыс. наших соотечественников использовали биометрические паспорта. Из них 8,69 тыс. украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — говорится в сообщении.

Во въезде было отказано 16 украинцам из-за нарушения миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания.

Ранее, 11 июня, безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались более 1,1 тыс. граждан Украины. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров сравнил соглашение о безвизовом режиме Украины с ЕС с «рваными трусами».

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45

Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00

Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин

С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Депутаты ЗакСа попросят министра энергетики помочь заблудившимся грибникам
В Тампере открывается обновленный музей Муми-троллей
В России в 2016 году выявили почти 200 каналов торговли людьми
Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более восьми тысяч украинцев
Украинка пыталась вывезти сына в Польшу в чемодане
Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»
СМИ сообщают о выборе новой столицы боевиками «Исламского государства»
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
Финны обеспокоены усилением активности российских ВВС на Балтике
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Григорий Михнов-Вайтенко: Мы добрались до той точки, после которой надо договариваться
Не ходите, дети, к Марсову гулять
Скандинавский след Имперского легиона
Третий раунд: что чувствует Путин
«Ты приносишь только вред, создавая бессмысленные, серые пятна»
Клюшка, лошадка и атомная бомба
Скандал на ОГЭ в Петербурге
Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Иностранные самолёты-шпионы зачастили к границам России

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.