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16.06.2017 10:52
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Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей

Володе всего 11 месяцев. Его дальнейшая жизнь зависит от медицинской помощи, которая, в свою очередь, зависит от помощи неравнодушных людей – на лечение малыша необходимо более четырёх миллионов рублей. Родители Володи просят помочь собрать недостающую сумму.
Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей

Пугачев Володя, 11 месяцев.

Органическое поражение ЦНС смешанного генеза.

Для лечения требуется 66 563.40 Евро. Не хватает 39 770 Евро.

Семья 11-месячного Володи Пугачева вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям, чтобы спасти сына. По словам родителей, Вова родился здоровым, развивался без особенностей по возрасту. Но в три месяца перенёс обструктивный бронхит. А через две недели после выздоровления была выполнена АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

С четырёх месяцев родители стали замечать задержку в развитии, малыш стал вялым, сонливым. Врачи диагностировали «Органическое поражение ЦНС смешанного генеза. Смешанная заместительная гидроцефалия. Синдром двигательных нарушений». Прогнозировали необходимость реабилитации.

«В семь месяцев Вовочка попал в ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга после перенесённой вирусной инфекции с панцитопенией, – рассказывают родители Вовы. – Анемию компенсировали, но на отделении неврологии малыш заболел пневмонией и был переведён в отделение реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пневмонию вылечили. Лечащий врач невролог поставила диагноз: «Митохондриальная энцефаломиопатия» и начала лечение, но на фоне проводимой терапии состояние Вовы сильно ухудшилось. Ему наложили трахеостому и не могут снять с ИВЛ. Картина на МРТ изменилась в худшую сторону. Преобладают изменения вирусной и гипоксической природы. Наросла гидроцефалия, и Вове было проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование. Мы вынуждены были отказаться от проводимой терапии. Диагноз «Митохондриальная энцефаломиопатия» впоследствии был исключён генетиками и многими неврологами. Но лечащий доктор, несмотря на то, что после отмены терапии состояние малыша улучшилось, продолжает настаивать на своём лечении. Она считает, что помочь Вовочке невозможно и прогнозирует неблагоприятное течение болезни, тем самым лишая нас возможности обращаться в благотворительные фонды, так как последние не работают с таким диагнозом».

По словам родителей, многие врачи ДГБ №1, а также генетики и врачи-неврологи из других медицинских учреждений, которые консультировали малыша, не согласны с диагнозом и прогнозом лечащего доктора и для установления правильного диагноза и реабилитации рекомендуют обращаться в зарубежные клиники и как можно быстрее.

«Мы обращались в различные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, Москвы и за границей. В нашей стране никто помочь не может. Многие больницы ещё не предоставили официального ответа, но на словах сказали, что малыша на искусственной вентиляции лёгких они не заберут. Испанская клиника Nisa считает мальчика перспективным и предлагает лечение и реабилитацию, они готовы взять Вовочку в том состоянии, в котором он сейчас находится», – говорят родители.

Однако клиника выставила счет на 66 563.40 Евро, это более 4 миллионов рублей. Кроме того для транспортировки малыша необходима санитарная авиация. Часть средств семья собрала с помощью родных, друзей и просто неравнодушных людей. Но всю сумму собрать родители не в состоянии.

«Просим Вас дать шанс нашему малышу, он стойко переносит все трудности и очень хочет жить. Старшая сестрёнка очень скучает по своим родителям, потому что они всё свободное время проводят в больнице с Вовочкой, и ждёт, когда братик поправится и будет с ней играть, и мама с папой будут с ними всё время вместе. Помогите, пожалуйста, нашей семье собрать необходимую сумму, чтобы установить правильный диагноз нашему малышу и как можно скорее начать лечение и реабилитацию», – просят родные Володи.

О том, как помочь Володе Пугачеву, можно узнать на созданной родителями странице «ВКонтакте» – https://vk.com/pugachevvova. Там также можно ознакомиться с медицинскими документами и узнать контакты родственников.


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