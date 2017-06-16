Четыре министерства попросились в «Москву-Сити»

Главы четырех министерств написали обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой переселить их ведомства из зданий в центре Москвы в деловой центр «Москва-Сити».

Об этом в пятницу, 16 июня, пишет «Коммерсантъ».

Указывается, что с подобным обращением выступили министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. В письме предложено рассмотреть возможность «создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити"».

Авторы письма свою просьбу обосновали тем, что создание такого комплекса позволит «повысить эффективность работы органов государственной власти», «сформировать положительный имидж государственной власти» и «улучшить работу с гражданами».

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова информацию о письме подтвердила и сообщила, что проект прорабатывается.

Издание пишет, что Медведев поручил Орешкину, первому вице-премьеру Игорю Шувалову и министру финансов Антону Силуанову «проработать идею переезда федеральных органов исполнительной власти, имея в виду прежде всего минимизацию затрат на содержание ведомств и решение организационных задач».

Отмечается, что сейчас министерства занимают в общей сложности около 300 тысяч квадратных метров. «Планируется, что в новом здании они будут занимать около 70 тысяч квадратных метров. Это позволит сэкономить как минимум один миллиард рублей в год на коммунальных расходах», — рассказал собеседник газеты.

Возместить затраты на переезд чиновников планируется, реализовав в дальнейшем здания, которые министерства занимают сейчас. Отмечается также, что проект не потребует финансирования из бюджета.

Реализовать переезд планируется во второй половине следующего года. Реализацию проекта предложено поручить Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).